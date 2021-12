Justus Lücke Neuer Geschäftsführer bei Maklerforen Leipzig

Ab April ist Justus Lücke neuer Geschäftsführer der Maklerforen Leipzig. Er folgt auf Jürgen Schulz, der das Unternehmen mitgegründet hatte und nun in den Ruhestand geht.



Lücke ist seit 2017 gemeinsam mit Jens Ringel Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig, die wie die Maklerforen Leipzig Teil der LF Gruppe sind. Lücke war zuvor in verschiedenen Positionen in der Versicherungswirtschaft tätig, unter anderem beim Axa-Konzern und bei der Öffentlichen Versicherung Sachsen-Anhalt (ÖSA).



Lückes Vorgänger Schulz gründete 2014 zusammen mit der LF Gruppe die Maklerforen Leipzig und war seitdem als Geschäftsführer tätig. Davor arbeitete er unter anderem bei Gerling, wo er zuletzt als Geschäftsführer den Maklervertrieb Sach verantwortete sowie bei der Zurich Versicherung als Vorstand des Ressorts Maklervertrieb General Insurance. Außerdem ist Schulz als Lehrbeauftragter und Mitarbeiter der Forschungsstelle Markt an der Technischen Hochschule Köln tätig.



Innerhalb der LF Gruppe sind die Maklerforen Leipzig der Dienstleister speziell für Versicherungsmaklerbetriebe. Schwerpunktmäßig begleiten und steuern die Maklerforen Leipzig unternehmensinterne Projekte bei Maklern.