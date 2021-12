Neuer Geschäftsführer bei Union Investment Real Estate

Der 46-jährige Diplom-Betriebswirt wird das Fondsmanagement und den Bereich Finanzen und Beteiligungen verantworten. Noack ist seit 1996 bei Union Investment und leitete zuvor die Abteilung Fondsmanagement.Damit sieht die Führungsriege der Hamburger Immobilienfondsgesellschaft wie folgt aus: Reinhard Kutscher (Vorsitzender der Geschäftsführung; Strategie und Steuerung, Immobiliencontrolling, Zentralaufgaben Immobilienmanagement, Marketing und Kommunikation), Frank Billand (Asset Management Deutschland, AM Shopping-Center, AM Hotel, Projektmanagement) und Karl-Joseph Hermanns-Engel (AM Europe, AM Americas, AM Asia/Pacific).