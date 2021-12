Neuer Geschäftsführer bei WestLB Mellon AM

Raab ersetzt Hans-Rudolf Rittinghaus, der das Unternehmen Ende 2010 in Richtung WestLB-Gruppe verlassen hat.Er arbeitete in den vergangenen Jahren bereits in verschiedenen Führungspositionen – zuletzt als Chef des Produktmanagements bei Allianz Global Investors Product Solutions. Unter anderem gehörte er der Geschäftsleitung von Cominvest an und leitete das institutionelle Geschäft und den Bereich Trading beim Vorgänger Activest.Die WMAM KAG ist ein Joint Venture der WestLB und BNY Mellon zu gleichen Teilen.