Neuer Goldman für Deutschland

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) verstärkt sein Deutschlandteam: Henning Stein wurde als Marketingleiter für den Fremdvertrieb in Deutschland eingestellt. Zu seinen Aufgaben gehört es, Marketingstrategien und entsprechende Unterlagen auszuarbeiten. Damit soll er den Ausbau des Vertriebs von Publikumsfonds in Deutschland unterstützen. In der neu geschaffenen Position arbeitet er mit Michael Grüner zusammen, der das deutsche Fremdvertriebsteam leitet.Der promovierte Betriebswirt Stein war zuvor als Vertriebsmanager für den deutschen und italienischen Markt für Fortis Investments tätig. Davor leitete er die Abteilung Marketingplanung und -strategie bei Axa in Deutschland.