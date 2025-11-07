Hermann Pfeifer beginnt bei Invesco Management als Leiter des Vertriebs (Head of Distribution) in der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). In seiner Rolle soll er die Positionierung von Invesco als Anbieter für langfristige Kapitalanlagen beschleunigen. Wachstum soll Pfeifer in Private Markets und Exchange Traded Funds (ETFs) generieren.

Pfeifer wird am Frankfurter Standort tätig sein. Er berichtet an Oliver Bilal, Vertriebsleiter im Raum Europa, Naher Osten und Afrika (Europe, Middle East and Africa - EMEA).

Pfeifer verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb für Institutionelle und Großkunden. Er war über zehn Jahre in Führungspositionen bei Amundi, Lyxor Asset Management, der Deutschen Bank und BNP Paribas tätig. Pfeifer war in seiner vorherigen Station Länderchef für Deutschland, Österreich, Mittel- und Osteuropa bei J.P. Morgan Asset Management. J. P. Morgan teilt mit, dass die Nachfolge bisher ungeklärt ist. „Das bestehende Managementteam führt das Geschäft“, sagt Annabelle Düchting von J.P. Morgan Asset Management dieser Redaktion.

Valentin Jakubow von Invesco Managment sagt über Pfeifers neue Stelle: „Die Position existierte bereits und wurde interimistisch von Reto Meisser, Vertriebsleiter für den Schweizer Raum ausgefüllt“.

Vertriebsleitung DACH war ein Jahr lang bei Invesco interimsweise besetzt

Meisser verantwortete den DACH-Raum ein Jahr. Davor besetzte Sascha Specketer das Amt für drei Jahre. Specketer verließ Invesco auf eigenen Wunsch. Seit November 2024 ist er Managing Director bei dem US-amerikanischen Investmentmanager Barings.

Die Invesco Management Zweigniederlassung Deutschland gehört zu Invesco, einer laut Unternehmensangaben weltweit führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft. Invesco verwaltet Stand 30. September 2025 ein Vermögen in Höhe von rund 2.124 Milliarden US-Dollar. Der Invesco-Chefstratege Paul Jackson führt mit Nonkonformität zum Erfolg.