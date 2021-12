Neuer Investment-Direktor JO Hambro wirbt M&G-Manager Aled Smith ab

Aled Smith übernimmt künftig die Leitung der 16 Investmentteams des Vermögensverwalters JO Hambro Capital Management mit Hauptsitz in London. Die Portfoliomanager suchen von London, Boston, New York und Singapur aus Anlagechancen in unterschiedlichen Anlageklassen.