Neuer Investmentchef bei Janus

Die Investmentgesellschaft Janus Capital Group ernennt Enrique Chang zum Investmentchef (CIO) für Aktien und Asset Allocation. Der 50-Jährige soll ab September 2013 in der neu geschaffenen Position die Teams für Aktien, Risikomanagement und Alternative Anlagen leiten. Die Leitung des Aktien-Investment-Teams übernimmt er von Jonathan Coleman, der sich auf eigenen Wunsch als neuer Chef für Wachstumswerte auf das Portfoliomanagement konzentrieren will. Chang wird direkt an den Janus-Geschäftsführer Richard Weil berichten.Vor seinem Wechsel zu Janus war Chang Investmentchef und Executive Vice President bei American Century Investments sowie Mitglied des Board of Directors (etwa: Verwaltungsrat) bei American Century Companies. Weitere Stationen seiner Laufbahn umfassen Munder Capital Management, Vantage Global Advisors, J&W Seligman & Co. und General Reinsurance Corporation.Chang hat an der Fairleigh Dickinson Universität Mathematik sowie Finanz- und Mengenanalyse, Statistik und Operations Research an der University of New York.