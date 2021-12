Neuer Investmentchef bei Julius Bär

Die Schweizer Bank Julius Bär hat einen neuen Investmentchef. Burkhard Varnholt leitet ab sofort die Investment Solutions Group (ISG) und ist als Investmentchef für die Bank tätig. Das teilte die Bank offiziell mit.Varnholt kommt von der Bank J. Safra Sarasin, bei der er ebenfalls Investmentchef war. Außerdem leitete er dort die Vermögensverwaltung. Zuvor arbeitete er in einer leitenden Position bei Credit Suisse.Varnholt übernimmt beide Positionen von Hans Lauber, der aus persönlichen Gründen die Bank verlässt. Lauber wird seine Aufgaben am 1. März 2014 an Varnholt übergeben.