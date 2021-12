Neuer Kongress auf der DKM Growth and Value: Rendite statt Niedrigzins

Auf der Messe DKM findet am 28. und 29. Oktober in Dortmund erstmals „Growth and Value – der neue Kongress für Investments und kapitalmarktorientierte Versicherungslösungen“ statt. Diskussionspanels, Vorträge und Workshops bieten Top-Informationen zu den zentralen Themen der Branche: Vor welche Herausforderungen stellt der Kapitalmarkt die Versicherungsbranche? Welche Fondspolicen spielen vorn mit? Was leisten ETFs in neuen Produktkonzepten? Was müssen Vermittler zur fortschreitenden Regulierung wissen? Wie sieht die Zukunft der Beratung aus?



Der Themenkongress Growth and Value hat die Antworten. Als Top-Speaker sind unter anderem Norman Boersma, Fondsmanager des Investment-Klassikers Templeton Growth, und „Mr. Dax“ Dirk Müller dabei. Der Kongress wird inhaltlich gestaltet von DAS INVESTMENT und der funds excellence GmbH.

Diskussionspanels:



„Inside the Market – was bewegt die Branche“ (mit Wolfgang Zinn, GS & P Institutional Management; Karsten Schnapp, MMD; Thorsten C. Klingenmeier, Deutsche Asset & Wealth Management; Marcus Stephan, BCA)

„Chancen und Risiken des Kapitalmarkts für Versicherungen“ (mit Lothar Traub, UBS Global Asset Management; Charles Neus, Schroder Investment Management; Martin Stenger, Fidelity Worldwide Investment)

„Zukunft der Beratung“ (mit Peter Härtling, Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung; Frank Rottenbacher, AfW; Uwe Bachert, Veritas Investment) Vorträge:

Templeton Growth (Euro) Fund: Erfolgreich gegen den Trend investieren (Norman J. Boersma, Templeton Global Advisors)

Zukunft Airbus A380? (Alexander Bamdad, Hannover Leasing Investment)

Mifid II – neue Anlageberatungswelt voraus (Dirk Beule, HSBC Global Asset Management)

Mit ETFs auf Erfolgskurs – wie Sie mit dem ETF Anlageplaner Ihre Kunden professionell beraten (Lisa Deurer und Karsten Schmithals, Alte Leipziger)

3 Wünsche auf einmal: Multi-Asset mit ETFs und Folgeprovision – geht das denn? (Dr. Stephanie Lang, iShares; Matthias Mohr, BlackRock)

M&G Dynamic Allocation Fund – flexible Assets im Fokus (Torsten Honigs, M&G International Investment)

Wackliges China und wankelmütige Fed – klare Strategien in unsicheren Zeiten (Dirk Müller, Finanzethos Fonds)

Fondsbasierte bAV und Zeitwertkonten-Modelle (Uwe Bachert, Veritas Investment; Dr. Thomas Haßlöcher, netvisory)

Worklab:



Anforderungen an Fonds und Policen (Ingo Boxleitner, Carmignac Gestion; Olaf Riemer, HSBC Global Asset Management)

Wann: 28./29. Oktober

Wo: Halle 3B, E 13 DKM-Park Growth and Value und Raum 11

Was: Infos zum Programm

Der Kongress wird ergänzt durch den DKM-Park Growth and Value (Halle 3B/E13, gegenüber vom Kongressraum 11). Ausgewählte, erstklassige Aussteller mit renditeorientierten Investment- und Versicherungslösungen stehen für den intensiven Dialog bereit.

Nutzen Sie die Chance, sich zu den wichtigsten Trends der Branche kompakt zu informieren. Wir freuen uns auf Sie!