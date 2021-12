Gelistet bei der Deutschen Börse Neuer Krypto-ETP für die Währung Ether erhältlich

Es gibt einen neuen Krypto-ETP, der unter anderem auf der ETF-Plattform Han-ETF erhältlich sein soll. Der ETC Group Physical Ethereum ETP folgt der Wertentwicklung von Ether, Kryptowährung des Ethereum-Netzwerks. Eingerichtet hat ihn die ETC Group. Die Gesellschaft hat sich auf Anlageprodukte für Kryptowährungen spezialisiert.

Der neue ETC Group Physical Ethereum ETP sei vollständig physisch hinterlegt durch Ether, heißt es von der ETC Group. Wobei der Begriff „physisch“ natürlich entsprechend relativ zu verstehen ist. Soll in diesem Fall heißen: Jeder Anleger kann seine Fondsanteile in eine vordefinierten Menge an Werteinheiten der Kryptowährung tauschen. Die Struktur des Fonds sei einem physisch hinterlegten Gold-ETC ähnlich, erläutert man bei ETC. Der ETC Group Physical Ethereum ETP soll ab dem 9. März auf dem elektronischen Handelsplatz Xetra der Frankfurter Börse gelistet sein.

Das Produkt startet im Fahrwasser des ebenfalls von der ETC Group herausgegebenen BTCETC - Bitcoin Exchange Traded Crypto. Dieser ETP, der die Wertentwicklung des Bitcoin wiedergibt, startete bereits im Juni 2020 an der Deutschen Börse. Das Produkt habe mittlerweile ein Volumen von einer Milliarde Euro erreicht und sei damit erfolgreicher als der Indexfolger Xetra Gold, der die Entwicklung des Goldpreises nachbildet, heißt es vom auflegenden Anbieter.

Der neue Ethereum-ETP habe mehrere Vorteile gegenüber dem Kauf der reinen Kryptowährung Ether, streicht man bei der ETC Group hervor: Weil ein ETP („Exchange Traded Product“) an regulierten Märkten gehandelt wird, könnten Anleger ihn ebenso einfach kaufen und verkaufen wie eine Aktie oder einen ETFs. Es bestehe auch der gleiche regulatorische Schutz. Durch die zentrale Abwicklung über den Eurex-Clearing-Service der Deutschen Börse hätten Anleger kein bilaterales Kontrahenten-Risiko. Es müsse zudem keine eigene Krypto-Wallet, quasi das digitales Portemonnaie, zur Aufbewahrung der Coins eingerichtet werden.

Im Vergleich zu einem klassischen ETF ist der neue ETC Group Physical Ethereum ETP allerdings nicht ganz billig: Anleger müssen eine Verwaltungsgebühr von 1,49 Prozent berappen. Das Bitcoin-Pendant schlägt mit 2,00 Prozent zu Buche.