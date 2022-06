Für den EMEA-Raum Neuer Leiter für Alternatives-Spezialisten bei Neuberger Berman

Neuberger Berman holt einen neuen Leiter für Alternatives-Spezialisten für den EMEA-Raum institutionell an Bord. Manuel Kalbreier soll von London aus sein Wissen für alternative Investments zur Verfügung stellen und dabei das Angebot des Vermögensverwalters ausbauen. Zuvor war Kalbreier sieben Jahre lang leitender Direktor und EMEA-Regionaldirektor für alternative Investments bei Wellington Management. Dort baute er das Produktmanagement für Alternatives und den Vertrieb spezieller Alternatives in der EMEA-Region auf und leitete den Bereich. Davor war er sechs Jahre lang Partner und Leiter für Investor-Beziehungen bei Boussard & Gavaudan in London. Ähnliche Aufgaben hatte er auch bei der Citigroup und Salomon Brothers.