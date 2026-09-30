Ab 1.000 Euro können Privatanleger in den neuen Eltif von LFDE einsteigen. Ihr Geld fließt allerdings nicht in ein neues Portfolio, sondern nach Frankreich.

Der neue LFDE-Eltif bündelt über einen Dachfonds Investitionen in Private Equity, Infrastruktur und Unternehmenskredite in Europa.

Die französische Fondsgesellschaft LFDE vertreibt einen neuen Evergreen-Eltif in Deutschland und elf weiteren europäischen Ländern. Damit öffnet die Muttergesellschaft LBP AM eine Privatmarktstrategie ohne feste Laufzeit, die bislang nur in Frankreich angeboten wurde.

Aufgelegt hat den LFDE EPM Private Opportunities Eltif (ISIN: LU3363361471) LBP AM European Private Markets (LBP AM EPM), die Privatmarktsparte von LBP AM, gemeinsam mit der Privatmarkt-Plattform Titanbay. Private und professionelle Anleger können ab 1.000 Euro einsteigen, in der Schweiz nur professionelle.

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Einstieg in ein bestehendes Portfolio

Der Eltif arbeitet als Feeder-Fonds. Er investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen, mindestens aber 85 Prozent, in den Dachfonds LBPAM Private Opportunities. LBP AM verwaltet den Dachfonds, der nur in Frankreich registriert ist. Bislang hat er 336 Millionen Euro eingesammelt und Kapital an zwölf Zielfonds zugesagt. Über sie investiert er in Europa in Private Equity, in Eigen- und Fremdkapital für Infrastruktur sowie in Direktkredite an Unternehmen.

Anleger erhalten damit laut Florian Friske, Leiter von LFDE in Deutschland und Österreich, von Beginn an Zugang zu einem bereits aufgebauten Portfolio. Über den Dachfondsansatz will LBP AM EPM verschiedene spezialisierte Fondsmanager kombinieren und das Portfolio über Marktzyklen hinweg weiterentwickeln.

Titanbay übernimmt Fondsstruktur und Abwicklung

Rechtlich ist der Eltif ein Teilfonds der Luxemburger Sicav Titanbay Global Private Markets Strategies. Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) ist die Titanbay Ireland Limited. Die Privatmarkt-Plattform stellt den rechtlichen und operativen Rahmen für den Vertrieb in den europäischen Märkten bereit. Außerdem übernimmt das Unternehmen die Aufnahme neuer Anleger einschließlich der Identitäts- und Geldwäscheprüfungen, wickelt Zeichnungen ab und erstellt die Anlegerberichte. Das Portfolio verwaltet LBP AM EPM.

Die Struktur hat Folgen für Anleger. Laut Anbieter hängt die Liquidität des Eltifs vollständig vom Dachfonds ab. Zudem fallen Kosten auf mehreren Ebenen an, weil zwischen Eltif und Zielfonds eine weitere Fondsebene liegt.

Über LBP AM

Die Privatmarktsparte von LBP AM besteht seit 2012. Seit Februar 2026 hat sie eine Niederlassung in Frankfurt. Bis Ende Juni 2026 hat sie nach eigenen Angaben europaweit mehr als 9 Milliarden Euro in fast 340 Transaktionen investiert. LBP AM gehört zu 75 Prozent La Banque Postale und zu 25 Prozent Aegon Asset Management. Die Gruppe verwaltet und vertreibt rund 74 Milliarden Euro.