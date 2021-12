Neuer Maklerchef bei Axa Krankenversicherung

Arnold wolle sich stärker auf seine Aufgaben als Vorstand der Deutschen Ärzteversicherung und der Axa Krankenversicherung AG konzentrieren, so der Versicherer. Die Axa Krankenversicherung GmbH ist eine eigenständige Vertriebseinheit und 100-prozentige Tochter des Axa Konzerns. Aufgabe ist die Betreuung von Maklern und Mehrfachagenten. Nittmann ist seit zehn Jahren beim Axa-Konzern. Führungserfahrung sammelte er im Ausschließlichkeits- und Maklervertrieb. Zuletzt war er als Leiter des Komposit-Maklervertriebs in Stuttgart tätig. Die Personalentscheidung unterstreiche den Kurs der Axa Krankenversicherung, auch über unabhängige Vertriebspartner wachsen zu wollen, so der Konzern.