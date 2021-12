Neuer Manager für Immobilienfonds von Union Investment

Björn Thiemann (41) übernimmt am 1. Juni 2013 bei der Immobilienfondsgesellschaft Union Investment Real Estate die Leitung der Gruppe Fondsmanagement UniImmo Europa (WKN: 980551) und UniImmo Global (980555). Er wird mit seinem Team für beide Publikumsfonds verantwortlich sein.Der Diplom-Betriebswirt und Diplom-Immobilienökonom berichtet in seiner neuen Funktion an Reinhard Kutscher, den Vorsitzenden der Geschäftsführung und Verantwortlichen für das Fondsmanagement der Privatkundenfonds.Thiemann ist gelernter Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft mit Diplom in Betriebswirtschaftslehre und in Immobilienökonomie (ADI). Er war zuletzt als Leiter Fondsmanagement Europa bei der Deka Immobilien Investment unter anderem für den Deka Immobilien Europa zuständig.