Neuer Marketingleiter Frankfurter Büro von Schroders stärkt Vertrieb

Andreas Brandt stärkt ab sofort als Marketingleiter den Vertrieb und die Kommunikation bei Schroders. In seiner neuen Funktion soll Brandt den digitalen Vertrieb in Deutschland, Österreich, Mittel- und Osteuropa sowie im Mittelmeerraum weiter ausbauen und innovative Strategien zur Kundenkommunikation entwickeln.

Der erfahrene Marketingspezialist und Digitalstratege ist am Standort Frankfurt tätig und berichtet an Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH. Er ist insbesondere auf die Bereiche E-Commerce, digitales Marketing und digitaler Wandel spezialisiert und kann in diesen Feldern mehr als 20 Jahre Berufserfahrung vorweisen.

Vor seiner Tätigkeit bei Schroders war der 43-Jährige bei Allianz Global Investors als Leiter Digital Marketing für den Raum Europa, Naher Osten und Afrika zuständig. Zudem fungierte er dort als Program Manager Digital Transformation/Global Strategy und trieb unter anderem die Digitalisierung des Produkt- und Serviceportfolios in der Vermögensverwaltung voran und baute die digitalen Marketingsysteme und Analytics-Kompetenzen auf. Vor seinem Wechsel zu Allianz Global Investors war Brandt Leiter Digital Strategy & Marketing Performance bei der Gruppe Deutsche Börse.

Brandt engagiert sich als Mentor und Investor für internationale Startups und war mehrfach Sprecher auf internationalen Konferenzen zu unterschiedlichen Aspekten des digitalen Wandels. Des Weiteren war er in Beratergremien zur Digitalisierung für die Bundesregierung sowie das World Economic Forum tätig. Vor diesem Hintergrund wird der Digital- und Marketing-Experte Schroders' Kooperationen mit Fintech-Startups unter dem Namen „Cobalt-Programm“ weiter vorantreiben.