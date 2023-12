Frisch aufgelegt Wisdomtree bündelt vielversprechende Megatrends in einem ETF

Megatrend! Ein starkes Wort, aber was genau ist das? Das Zukunftsinstitut definiert Megatrends als „Lawinen in Zeitlupe“ – große und anhaltende strukturelle Veränderungen in Technologie und Gesellschaft, die weitreichende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Beispiele sind die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die Energiewende oder die Alterung der Gesellschaft. Die Integration von Megatrends in Investmentprozesse bietet zeitgemäße Anlagechancen.

Diversifikation: Die Stärke des Megatrends-ETF

Der am 5. Dezember aufgelegte Wisdomtree Megatrends Ucits ETF (ISIN: IE0000902GT6) bietet Anlegern Zugang zu einem breit diversifizierten Aktienportfolio von Unternehmen, die als Treiber des Wandels gelten. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten deckt dieser ETF mehrere Megatrends gleichzeitig ab und eignet sich sowohl als Beimischung als auch als Kernbaustein eines Portfolios. Nach Angaben des Anbieters erfüllt das Produkt zudem die intern definierten ESG-Kriterien.

Der ETF wählt jährlich bis zu 14 aussichtsreiche Megatrends aus, die auf drei Ebenen abgebildet werden. Die strategische Themenallokation umfasst die Auswahl der relevantesten Megatrends, während die taktische Vermögensallokation die Möglichkeit zur Übergewichtung einzelner Themen auf Basis günstiger Faktoren und positiver Zyklen bietet.

Auf der dritten Ebene erfolgt die thematische Aktienauswahl durch Themenexperten, die die vielversprechendsten Unternehmen innerhalb jedes Megatrends identifizieren. Ein diversifiziertes Portfolio wird erstellt, das die zugrunde liegende Story und das langfristige Wachstumspotenzial widerspiegelt. Der Einsatz eines Momentum-Ansatzes sichert die Auswahl positiv entwickelnder Aktien.

Durch die Übergewichtung einzelner Themen mittels relativer und absoluter Stärke sowie einer momentumbasierten Aktienauswahl bietet der Megatrends-ETF eine optimale Ausrichtung auf aussichtsreiche Megatrends und renditestarke Aktien. Gleichzeitig gewährleistet er eine breite Diversifikation durch die Aufnahme von rund 600 Aktien aus verschiedenen Themen. Die vollständige physische Replikation, eine Gesamtkostenquote von 0,5 Prozent jährlich und die thesaurierende Ertragsverwendung runden das Angebot ab.

Wisdomtree Megatrends: Infrage kommende Themen für den multithematischen Ansatz © Wisdomtree

Aktienportfolio mit Ungleichgewichten: Die Details im Überblick

Unter den zehn größten Positionen befinden sich Aktien von Unternehmen wie Nvidia, AMD, Broadcom, Taiwan Semiconductor, ASML, Coinbase und Riot Blockchain. Trotz der breiten Streuung gibt es ein Ungleichgewicht sowohl in Bezug auf die Branchen als auch auf die geografische Verteilung. Der Technologiesektor dominiert mit 60 Prozent, gefolgt von Industrie und Finanzen mit jeweils rund 7 Prozent. Zudem sind die USA mit knapp 70 Prozent stark vertreten, während andere Länder wie Japan, Taiwan oder Kanada jeweils weniger als 5 Prozent ausmachen. Deutschland hat einen Anteil von 1,89 Prozent.

Fazit: Der neue Wisdomtree Megatrends ETF ermöglicht Anlegern eine strategische Positionierung in verschiedenen Schlüsselthemen, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten maßgebliche Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft bewirken werden. Durch den Kauf eines einzigen Produkts können Investoren von einem momentumbasierten Ansatz profitieren, der eine gezielte Übergewichtung relevanter Themen und die Auswahl von Aktien mit besonders positiver Kursperformance ermöglicht.