Neuer M&G-Fonds in Deutschland zugelassen

Der Fondsmanager George Tsinonis kann das Fondsvermögen uneingeschränkt in eine breite Palette von Anlageklassen anlegen. Dazu zählen Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Rohstoffwerte, alternative Investments und Bargeld. Der Anteil einzelner Anlageklassen am Gesamtportfolio richtet sich an Tsinonis’ Einschätzung des aktuellen Marktumfelds.Der Fondsmanager strebt danach, in jedem Drei-Jahres-Zeitraum sowohl bei steigenden als auch fallenden Märkten einen positiven Gesamtertrag sowie eine niedrigere Volatilität als der globale Aktienmarkt insgesamt zu erzielen. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex.