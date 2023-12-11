Neuer Mischfonds Sauren-Gruppe startet den Sauren Global Moderate

Neues Mitglied in der Mischfondsfamilie: Die Fondgesellschaft Sauren erweitert ihr Angebot um den Sauren Global Moderate. Das steckt hinter dem neuen Mischfonds.

Das sind die 20 Mischfonds mit dem besten Rendite-Risiko-Profil

Die Dachfondsgesellschaft Sauren bringt einen neuen Mischfonds an den Start. Sein Netto-Aktienanteil soll zwischen 20 und 35 Prozent liegen. Laut dem Vertriebsvorstand der Sauren-Gruppe, Ansgar Schraud, solle der neue Fonds die Mischfondsfamilie vervollständigen. Fondmanager ist Eckhard Sauren, der auch Unternehmensgründer und Vorstand von Sauren ist.

Der Sauren Global Moderate bietet ein gemäßigtes Rendite-Risiko-Profil. Damit reiht sich der neue Mischfonds zwischen dem konservativen Sauren Global Defensiv und dem ausgewogenen Sauren Global Balanced ein. Die Mischfonds soll Anlegern durch ihre Verteilung über verschiedene Anlageklassen eine breite Streuung bei der Vermögensverwaltung bieten.

Inklusive des Sauren Global Moderate hat die Fondsgesellschaft nun vier Multi-Asset-Fonds. Der Sauren Global Moderate umfasst derzeit ein Volumen von bereits knapp acht Millionen Euro und ist aus dem Sauren Stable Absolute Return hervorgegangen.

Die Dachfondsgesellschaft setzt auf einen personenbezogenen Investmentansatz. Deshalb investiert sie, wie sie selbst sagt, in ihre Fondsmanager. Über 30 Mitarbeiter verwalten bei der Sauren-Gruppe mehr als 2 Milliarden Euro Vermögen.