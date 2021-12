Neuer Multi-Asset-Fonds Fidelity Zins & Dividende startet

Da sich die Anlageklassen in verschiedenen Marktphasen unterschiedlich verhalten, passen die beiden Fondsmanager Eugene Philalithis und Nick Peters die Zusammensetzung des Fonds der jeweiligen Marktsituation an. Neben Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen nutzt der Fonds auch Schwellenländer- und Hochzinsanleihen sowie - innerhalb enger Grenzen - alternative Anlageklassen wie Kreditverbriefungen, Infrastrukturtitel oder Immobiliengesellschaften.Durch die Kombination unterschiedlicher Anlageklassen und die laufende Veränderung der Allokation werden zudem Risiken reduziert und fortlaufend kontrolliert.Die Fondsmanager steuern den Anlagemix auf stabile Erträge hin aus. Ziel ist ein regelmäßiger Einkommensstrom für die Anleger von rund 5 Prozent pro Jahr. Dazu reicht es nicht, ausschließlich auf Zinszahlungen aus Anleihen zu setzen.Nicht zuletzt nutzt der Fonds daher auch Dividendenausschüttungen. Sie sind zurzeit weltweit so hoch wie selten zuvor: Im Jahr 2013 wurden über 900 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet.Mit dem Fonds Fidelity Zins & Dividende baut Fidelity seine Produktfamilie an ertragsorientierten Fonds mit deutschem Namen weiter aus. Zuletzt startete im Oktober dieses Jahres der Fidelity Rentenanlage Zinsertrag, ein global diversifizierter Anleihefonds.Weitere Familienmitglieder sind als sicherheitsorientiertestes Mitglied der Fonds Fidelity Rentenanlage Klassik und als chancenorientiertestes Mitglied der Fidelity Global Dividend Fund, der ausschließlich in Aktien mit nachhaltiger Dividendenausschüttung investiert.,,Anleger suchen - in verschiedenen Ausprägungen - Ertrag, Stabilität oder Wachstum. Daher haben wir unsere Fonds in diese drei Kategorien eingeteilt. Insbesondere bei Finanzberatern stößt diese Kategorisierung auf positive Resonanz, da sie für das Kundengespräch sehr hilfreich ist", sagt Claude Hellers, Leiter Retail- und Wholesale-Vertrieb bei Fidelity.,,In Deutschland liegt der Fokus der Anleger oft auf laufenden Erträgen. Denn als Volk der Sparer sind wir hierzulande seit jeher Zinszahlungen gewohnt, beispielsweise aus Sparbüchern. Regelmäßige Ertragsgutschriften machen den Erfolg einer Geldanlage direkt erlebbar. Um diesem Grundbedürfnis der Anleger nachzukommen, haben wir unsere neue ertragsorientierte Fondsfamilie aufgelegt", so Hellers weiter.