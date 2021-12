Neuer Name für Ameriprise-Töchter Threadneedle und Columbia werden eins

Threadneedle hat bald einen neuen Namen: Die britische Fondsgesellschaft heißt demnächst Columbia Threadneedle Investments. Das teilte das Unternehmen am heutigen Montag mit.Grund für das sogenannte Rebranding ist der Zusammenschluss mit der US-Schwestergesellschaft Columbia Management. Beide Gesellschaften verwalten zusammen über 400 Milliarden Euro (505 Milliarden US-Dollar), die in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, Anleihen, Multi-Asset-Produkte und alternativen Investments angelegt sind.Sowohl Columbia als auch Threadneedle gehören dem US-Finanzdienstleistungsunternehmen Ameriprise Financial. Gemeinsam nehmen die Unternehmen unter den weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaften den 30. Platz ein.