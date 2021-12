Neuer Name, größeres Team ACM Bernstein mit neuem Gesicht

Der Markenauftritt der Fondsgesellschaft ACM Bernstein ändert sich. So nennt sich der Vermögensverwalter in Deutschland und Österreich ab sofort AB. Im Internet ist AB auf www.abfunds.com zu finden.



Zudem holt sich der Vermögensverwalter Markus Peters und Alexander Hoffmann ins Vertriebsteam. Peters verstärkt das Team als Senior Portfoliomanager für Anleihen. Hoffmann wird Direktor für den deutschen und österreichischen Vertrieb.



Markus Peters wechselt von M&G zu ACM Bernstein. Alexander Hoffmann kommt von einem Schweizer Family Office. Davor war er bei Pioneer Investments und in der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank tätig.