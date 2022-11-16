Neuer Name Iconic gibt Umfirmierung bekannt

Iconic heißt jetzt Deutsche Digital Assets (DDA). Das teilt der Frankfurter Krypto-Asset-Manager mit.

Iconic gibt seine Umfirmierung in Deutsche Digital Assets (DDA) bekannt. Der neue Name soll die Entwicklung und das Wachstum des in Frankfurt ansässigen Krypto-Asset-Managers widerspiegeln und seine Mission unterstreichen, Krypto-Assets als Anlageklasse in der Breite zu etablieren.

Die ursprüngliche Marke Iconic geht auf das Jahr 2017 zurück.

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Maximilian Lautenschläger, Geschäftsführer und Mitgründer von DDA, sagt zur Umfirmierung: „Unsere neue Markenidentität spiegelt unsere Professionalität, die Entwicklung und das Wachstum der letzten Jahre wider. Mit DDA stehen wir zu unserer europäischen DNA und fokussieren uns zu 100 Prozent auf unseren Heimatmarkt. Das Rebranding bringt mehr Klarheit in unser ganzheitliches Angebot an Anlagelösungen, die es Investoren ermöglichen, stärkere und diversifiziertere Anlageportfolios durch eine Allokation in digitale Vermögenswerte aufzubauen. Die Änderung des Produktnamens hat keine Auswirkungen auf den Betrieb, die Performance, die Ticker oder die Kosten unserer Produkte.“