Ein neuer Anleihen-Fonds der Fondsgesellschaft Pictet stellt Anlegern „zuverlässige Erträge bei begrenztem Durationsrisiko“ in Aussicht. Der Pictet - Euro Income Opportunities (Eigenschreibweise: Pictet-EUR Income Opportunities) will vorwiegend Euro-Unternehmensanleihen ins Portfolio holen, denen die Gesellschaft aktuell bessere Aussichten („attraktive Renditen und ein besseres Risiko-Rendite-Profil“) beimisst als Staatsanleihen. Zu 25 Prozent können Staats- und Geldmarktpapiere beigemischt werden – was Kursausschläge in Stressphasen abmildern soll.

Gemanagt wird der neue Fonds von Jon Mawby und Charles-Antoine Bory. Hinter ihnen steht außerdem das 120 Köpfe starke Anleihen-Team von Pictet. Bei der Auswahl der Portfolioanlagen stütze sich das Team auf seine langfristige Überzeugungen. Die in Frage kommenden Unternehmensanleihen werden zudem einer Analyse nach fundamentalen Kriterien unterzogen, heißt es von Pictet.

„Mit der Normalisierung der Zinsen werden Fixed-Income-Anlagen wieder zu einem zentralen Bestandteil in den Portfolios der Anleger, wo sie zuverlässige Erträge und Diversifikation bieten“, wirbt Fondsmanager Mawby für das neue Vehikel.

Der Fonds wurde in einer Luxemburger Sicav-Struktur aufgelegt. Er ist neben Deutschland auch in Belgien, Chile, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Malta, Niederlande, Österreich, Peru, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Vereinigtes Königreich und Zypern erhältlich.

Das macht Pictet

Die Pictet-Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das in den Bereichen Asset Management, Wealth Management, alternative Investmentlösungen und Asset Services tätig ist. Seinen Hauptsitz hat es im schweizerischen Genf.

Der Unternehmensteil Pictet Asset Management umfasst alle Tochtergesellschaften und Abteilungen der Pictet-Gruppe, die in der institutionellen Vermögens- und der Fondsverwaltung tätig sind. Zum vergangenen Jahreswechsel verwaltete Pictet AM rund 248 Milliarden Euro, die gesamte Pictet-Gruppe rund 681 Milliarden Euro.