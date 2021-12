Neuer Rentenfonds Goldman Sachs Asset Management legt Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio auf

„Viele unserer Kunden haben ein bedeutendes Engagement in Anleihen und wünschen sich daher Lösungen mit einer geringeren Gewichtung dieses Sektors bei gleichzeitigem Engagement über traditionelle Anlageklassen hinaus.Das Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio versucht, dies durch den Einsatz mehrerer top-down-orientierter Anlagenstrategien zu erreichen. Dies schließt Zinsen, entsprechende Länderwerte, Währungen und Schwellenländeranleihen ein und soll unseren Kunden helfen, ihr Engagement zu diversifizieren und ihr bestehendes Portfolio zu ergänzen,“ erklärt Markus Weis, Leiter des Third Party Distribution Geschäfts für Deutschland und Österreich bei GSAM.„Unsere Kunden suchen weiterhin liquide alternative Lösungen, die darauf abzielen, langfristige absolute Renditen in verschiedenen Marktumgebungen zu generieren. Wir sind überzeugt, dass wir durch die Aufnahme von alternativen Fixed-Income-Strategien wie unserem Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio unseren Kunden Zugang zu zusätzlichen Renditeströmen bieten können – durch eine Anlage in die gesamten Anleihe- und Devisenmärkten unter Einsatz einer Reihe von Anlagetechniken, die unabhängig von der Marktentwicklung Renditen erzeugen sollen“, so Weis weiter.Das Portfolio wird vom Global Fixed Income and Liquidity Management Team von GSAM verwaltet. Dem Team stehen nahezu 300 Anlagespezialisten weltweit zur Verfügung, die verschiedene Sektoren der globalen Fixed-Income- und Devisenmärkte abdecken. GSAM verfügt über beträchtliche Kompetenz im Bereich Total-Return-Anlage mit über zwölf Jahren Erfahrung bei der Verwaltung von Absolute-Return- Strategien in unseren Hedgefonds und separaten Konten.Der Fonds wird Anteile in der Basis- und anderen Währungen mit einem Mindesterstanlagebetrag von 5.000 US-Dollar anbieten. Der Fonds bietet auch Anteile für institutionelle Anleger an.