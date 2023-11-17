Kommt von Bergos Neuer Risikomanager bei Bantleon

Alexander Michelberger ist Risikomanager bei Bantleon
Michelberger wird in seiner neuen Position im Risikomanagement von Bantleon zukünftig vor allem Risikoauswertungen auf Gesellschaftsebene und der Ebene verwalteter Fonds erstellen. Zudem überwacht er unter anderem das Einhalten von Anlagerestriktionen, das Umsetzen der ESG-Politik aller Fonds und ist Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Investment-Compliance.
Erfahrener Risikomanager
Michelberger verantwortete zuletzt bei Bergos geschäftsübergreifend die Risikoanalyse, das interne Kontrollsystem und die Risikoberichterstattung mit. Zuvor war er unter anderem im Private Banking der Deutschen Bank Suisse beschäftigt.
Bantleon wurde 1991 gegründet. Der Asset Manager ist in Deutschland und der Schweiz ansässig. Er bietet Publikumsfonds für institutionelle und private Anleger sowie Spezialfonds für institutionelle Anleger an. Bantleon verfügte zum Jahresende 2021 nach eigenen Angaben über rund 180 Millionen Euro Eigenkapital und verwaltete zu dem Zeitpunkt rund 5 Milliarden Euro Vermögen.