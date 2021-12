Neuer Schwellenmarktfonds von HSBC

Wie die Finanzagentur Citywire berichtet, soll der globale Schwellenmarktfonds HSBC GIF GEM Equity Alpha Fund in 35 Ländern erhältlich sein. Ob der Fonds auch in Deutschland vertrieben wird, gibt die Gesellschaft derzeit noch nicht bekannt. Die Fondsmanager Omar Negyal und Nick Timberlake bauen aus rund 700 Aktien von Unternehmen aus den Schwellen- und den Grenzmärkten rund 356 Long- und Short-Positionen auf. Sie streben eine Zielrendite von 10 bis 15 Prozent jährlich bei einer Volatilität von 10 Prozent an. Der neue Publikums-Hedgefonds ergänzt die HSBC GIF-Fondsfamilie, zu der der HSBC GIF Global Macro, der HSBC GIF Global Currency, der HSBC GIF Global Bond Market Neutral Fund und der HSBC GIF European Alpha Fund gehören.