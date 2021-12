Neuer Sponsor, neues Geld, neuer Name R+V steigt bei Schalke ein

Mit Beginn der neuen Fußball-Saison bekommt der FC Schalke 04 einen neuen Premium-Partner. Für 3 Millionen Euro jährlich steigt die R+V Versicherung bei dem Bundesligisten ein, so ein Bericht in der Zeitung Der Westen. Die R+V tritt damit in die Fußstapfen der Ergo Versicherung, die sich nach Vereinsangaben freiwillig zurückgezogen haben soll.



Den Vertrag mit der R+V hat Schalke erst mal bis zum Jahr 2019 geschlossen. Inbegriffen ist ein neuer Name für die Haupttribüne: Diese soll zukünftig R+V-Tribüne heißen.



Mit im Rennen um den vakanten Sponsorenvertrag waren laut Bericht noch zwei weitere Versicherungsunternehmen. Um wen es sich dabei handelt, ist allerdings nicht bekannt – nur, dass es weder Allianz noch Signal Iduna gewesen sein sollen.