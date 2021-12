Neuer Stabilitas-Fonds für Rohstoffaktien

Die luxemburgische Investmentgesellschaft Stabilitas kann künftig auch den hauseigenen Aktienfonds Stabilitas Growth-Small Cap (WKN: A0LF6K) in Deutschland vertreiben. Seit Januar 2012 berät Ludger Kohmäscher den Fonds.Dabei konzentriert er sich auf mittelgroße und kleine Unternehmen, sogenannte Middle- und Small-Caps. Momentan ist der Großteil des 1,8 Millionen Euro schweren Fonds in Australien (67 Prozent) und in Kanada (30 Prozent) investiert. 70 Prozent der Positionen sind im Goldsektor aktiv.Stabilitas legte den Fonds im Februar 2007 auf. Der Fonds verzeichnete im vergangenen Jahr große Verluste. Rund 40 Prozent seines Wertes büßte er ein.