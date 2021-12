Neuer Substanzwerte-ETF in Deutschland

Der Londoner ETF-Anbieter Source startet den MSCI Europe Value Source ETF (ISIN: IE00B3LK4Z20) an der Börse in Frankfurt.Der kopierte Index enthält die fundamental unterbewerteten Aktien aus dem MSCI Europe Index, der derzeit 449 Werte enthält. Relevante Größen dafür sind Kurs-Buchwert-Verhältnis, Gewinnschätzung auf Zwölf-Monats-Sicht im Verhältnis zum Kurs sowie die Dividendenrendite.Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35 Prozent im Jahr. Dividenden werden nach Total-Return-Manier automatisch wieder mit angelegt.