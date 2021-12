Personal Neuer Teamleiter betreut Fondsinitiatoren bei Universal-Investment

Die Fondsgesellschaft Universal-Investment (UI) hat Roman Georg Trageiser verpflichtet. Er soll künftig als Leiter eines neu gebildeten Teams die Betreuung internationaler Fondsinitiatoren verantworten. Trageiser berichtet an Andreas Gessinger, der das Geschäft mit Fondsinitiatoren leitet.

Trageiser sei ein ausgewiesener Branchenexperte, der nach verschiedenen Führungspositionen unter anderem bei Allianz Global Investors und Dealis Fund Operations zuletzt als selbstständiger Berater tätig gewesen sei, teilt UI mit. Mit seiner Expertise werde er das nationale und internationale Wachstum des Unternehmens unterstützen.



„Seine mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Asset-Management-Branche sowie in der Key-Account-Betreuung in verschiedenen Positionen machen Roman Georg Trageiser für uns zur idealen Besetzung der neu geschaffenen Position“, sagt Katja Müller, Mitglied der Geschäftsführung bei UI.

Die Universal-Investment-Gruppe beziffert das verwaltete Vermögen zum Geschäftsjahresende im September 2021 auf 710 Milliarden Euro, binnen Jahresfrist ein Anstieg um rund ein Drittel. Die Gruppe sei unverändert auf starkem Wachstumskurs, heißt es.