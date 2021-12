Neuer Unternehmensauftritt Fonds Finanz erfindet sich neu

Seit der Gründung durch Geschäftsführer Norbert Porazik vor rund 20 Jahren ist es der erste Relaunch der Marke. Auf der Versicherungsmesse DKM wurden die Neuerungen vorgestellt. „Unser Ziel war es, die Makler in den Mittelpunkt zu rücken und herauszustellen, wofür die Fonds Finanz steht“, sagt Marketingleiter Andreas Pollak.

Einmal generalüberholt wurde die Webseite, die nun auch für die Nutzung über iPads & Co. optimiert ist. Um Maklern einen besseren Überblick der Dienstleistungen zu bieten, gibt es nun zwei Bereiche. „Wir möchten, dass unsere Makler sich schneller, einfacher und intuitiver auf der Webseite zurechtfinden. Deshalb haben wir die Produkte aus sechs Sparten sowie alle dazugehörigen Informationen in der Produktwelt zusammengefasst“, erklärt Fonds-Finanz-Chef Norbert Porazik. Und weiter: „Alles, was dagegen mit unseren Beratungsangeboten und -werkzeugen zusammenhängt, gibt es ab sofort in der Beratungswelt. Vom Vergleichsrechner bis hin zu Softwaretools finden unsere Vermittlerinnen und Vermittler hier alles, was für die Kundenberatung unerlässlich ist.