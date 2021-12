Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity Neuer US-Präsident, alte Probleme?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Rüdiger Bachmann, Makroökonomie-Professor

Die Impfkampagne in den USA muss gelingen, damit das Land wieder auf seinen früheren Wachstumspfad zurückkehren kann. Dann aber braucht es womöglich nicht mal ein Konjunkturpaket. Was der neue US-Präsident für die Wirtschaft tun kann, wieso Investoren mehr auf die Zahl der Unternehmensneugründungen als die der Insolvenzen blicken sollen und warum der nächste Skiurlaub teuer wird: All das erklärt der deutsch-amerikanische Ökonom Rüdiger Bachmann im Podcast.

