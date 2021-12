Neuer Versicherer Swiss Re kooperiert mit Google-Schwester

Coefficient Insurance Company – so lautet der Name einer gemeinsamen Neugründung des Schweizer Rückversicherers Swiss Re und der Gesundheitstochter Verily des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Sie verfügt über eine Lizenz für das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft und soll so genannte Stop-Loss-Policen anbieten.Im Fokus des Unternehmens stehen US-Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter versichern, sich aber gegen exorbitante Krankheitskosten absichern möchten.

Swiss Re hat eine Minderheitsbeteiligung an dem neu gegründeten Unternehmen erworben und steuert Lösungen aus dem Firmenkundengeschäft bei. Eine solche Partnerschaft im Technologiebereich ist nicht die erste: Bereits Anfang August gab der Schweizer Rückversicherer bekannt, mit der Fintech-Tochter des chinesischen Versicherungsriesen Ping An eine Kooperation vereinbart zu haben.