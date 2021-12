Neuer Vertriebschef bei Barclays Global Investors

Claus Hecher (44) ist neuer Vertriebsleiter der Deutschland-Tochter der Barclays Global Investors (BGI). Er wird das Münchener Vertriebsteam der Fondsgesellschaft leiten. In dieser neugeschaffenen Position ist er auch für den Vertrieb der Exchange Traded Funds (ETFs) der BGI-Marke Ishares in Deutschland und Österreich verantwortlich.Der Diplom-Kaufmann Hecher arbeitete bis Mai 2006 als Vertriebschef bei der Großbank Bear Stearns in London. Danach verantwortete er den Vertrieb von Aktienprodukten der französischen Investmentbank Natixis in Deutschland, Österreich und Osteuropa.BGI hat Indexchange im Februar 2007 gekauft. Bis dahin gehörte das Unternehmen zur Hypovereinbank (HVB). Indexchange war der erste Anbieter börsennotierter Indexfonds in Deutschland.