Neuer Vertriebschef bei Threadneedle

Die Fondsgesellschaft Threadneedle ernennt Nick Ring zum Leiter des Vertriebs. Er verantwortet den Unternehmensabsatz, Kundenservice, Marketing und Produktentwicklung. Er ersetzt damit Campbell Fleming, der Anfang März neuer Geschäftsführer wurde . Zudem wird Nick Ring Mitglied des Geschäftskomitees von Threadneedle und berichtet direkt an Campbell Fleming.Seit Ring vor fast fünf Jahren zu Threadneedle kam, war er Mitglied der Vertriebsführung. Unter anderem war er an der Entwicklung und Einführung von Rohstoff- und Absolute-Return-Produkten beteiligt. Seit Mitte 2011 führte er den Vertrieb in Nordamerika.Vor seiner Zeit bei Threadneedle arbeitete er neun Jahre lang für Northern Trust – unter anderem als Chef des Vermögensmanagements. Weitere Karrierestationen hatte er bei KPMG, Gartmore und Prudential.