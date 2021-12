Neuer Vertriebsdirektor bei Ökoworld

Falkner verstärkt seit 1. Juni 2010 als Direktor Vertrieb Nord die Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH in Hilden bei Düsseldorf. Kernaufgaben des 48-jährigen sind insbesondere der Ausbau bestehender und der Aufbau neuer Kundenbeziehungen für alle 8 Ökoworld-Fonds in den Sparten Vermögensverwaltung, strategische Bankpartner und Maklerpools.Falkner war die letzten 8 Jahre ebenfalls in der Region Nord für Robeco Asset Management (Deutschland) B.V. als Direktor Vertrieb Banken im Einsatz. Zusätzlich trug er die Keyaccount-Verantwortung bundesweit und für Luxemburg. Zuvor war er unter anderem bei der Hamburger Sparkasse, der Gerling E&L Lebensversicherungs-AG und der M.M. Warburg & CoFonds-Vertrieb GmbH tätig.