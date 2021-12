André Schröter Neuer Vertriebsdirektor bei Swiss Life

André Schröter leitet seit dem 1. September die Vertriebsdirektion West der Swiss Life in Deutschland. Der 36-Jährige folgt damit planmäßig auf Thomas A. Fornol. Der 61-Jährige wechselt wird zum 31. Dezember nach 36 Jahren bei Swiss Life in den Ruhestand wechseln. Schröter berichtet in seiner neuen Funktion an Jan-Peter Diercks, Leiter Intermediärvertrieb der deutschen Niederlassung.

Vor seiner neuen Tätigkeit bei Swiss Life in Köln war Schröter zehn Jahre lang im Vertrieb der Gothaer Leben tätig. Zuletzt leitete der studierte Wirtschaftswissenschaftler die vertriebliche Gesamtkoordinierung des Leben-Segments im Partnervertrieb über Banken, Maklerpools, Finanzvertriebe und Versicherungsmakler. Er verfügt über ein umfangreiches Netzwerk in die Maklerschaft.