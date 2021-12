Neuer Vertriebsleiter bei Antecedo

Peter Senger ist seit 1. September neuer Verkaufsleiter bei Antecedo und soll in dieser Funktion das verwaltete Kundenvermögen – derzeit rund eine Milliarde Euro - steigern. Der größte Teil davon wird mit zirka 570 Millionen Euro im Overlay-Management von Spezialfonds gemanagt. Darüber hinaus verwaltet Antecedo mit acht Mitarbeitern vier Publikumsfonds mit einem Volumen von insgesamt rund 450 Millionen Euro.Senger ist diplomierter Bankbetriebswirt und Bachelor of Banking & Finance (Frankfurt School of Finance & Management). Er kommt von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Dort war er zuletzt als Verkaufs- und Relationship Manager maßgeblich am Aufbau des Bereichs Depotbank und Custody Services beteiligt.