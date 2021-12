Neuer Vertriebsmann bei SPDR ETFs Deutschland

Michael Geister betreut von Frankfurt am Main aus SPDR-Kunden in Deutschland und Österreich. Bis vor kurzem war er beim Konkurrenten ETF-Securities in London für Marketing und Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortlich. ETF-Securities ist Vorreiter bei börsennotierten Rohstoffzertifikaten (Exchange Traded Commodities, ETC), managt aber auch ETFs.SPDR ist die ETF-Marke der Investmentgesellschaft State Street Global Advisors. Seit 1993 am Markt aktiv, gehört SPDR zu den Pionieren der Branche. In Deutschland ist er jedoch erst seit November 2010 aktiv.