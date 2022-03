Seit Mitte Februar Neuer Vertriebsprofi bei Sauren an Bord

Das Fondshaus Sauren hat Verstärkung im Vertrieb erhalten. Seit dem 16. Februar ist Lars Hunger als Salesmanager an Bord. Hunger soll unterschiedliche unabhängige Vertriebspartner betreuen und vor allem Ansprechpartner für einen besonders wichtigen Vertriebspartner der Sauren-Gruppe sein, heißt es von den Kölnern.

Hunger verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. 17 Jahre davon war er für den Finanzvertrieb MLP tätig. Hier könne er weiterhin auf ein breites Netzwerk zurückgreifen, heißt es von Sauren.

Die Kölner Sauren-Gruppe hat sich auf Dachfonds spezialisiert. Die Ursprünge des Hauses reichen bis ins Jahr 1991 zurück. 1999 legte Sauren den ersten Dachfonds auf. Gründer Eckhard Sauren steht bis heute der Gesellschaft vor, die mittlerweile mehr als 2 Milliarden Euro verwaltet. Als hauseigenes Motto gilt: Man wolle nicht in Fonds, sondern in Fondsmanager investieren. Passend dazu zeichnet Sauren einmal pro Jahr Anlageprofis aus, die in Augen der Kölner besondere Investmentleistungen vollbracht haben.