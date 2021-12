Neuer Vorsitzender für europäisches Versicherer-Gremium

Das Forum wurde 2002 gegründet und vertritt auf europäischer Ebene die Interessen der Versicherungen bei wichtigen Themen wie der neuen Eigenkapitalrichtlinie Solvency II oder den Rechnungslegungsvorschriften IFRS. In der Runde sitzen Finanzschefs der Versicherungsgesellschaften Aegon, Ageas, Allianz, Aviva, Axa, BNP Paribas Assurance, CNP, Generali, Hannover Re, If P&C, ING, Legal & General Gruppe, Mapfre, Munich Re, Old Mutual, Prudential, SCOR, Scottish Widows, Standard Life, Swiss Re und Zurich Financial Services.„Das CFO-Forum spielt eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung der Rechnungslegungsvorschriften für Versicherungen. Es ist eine große Ehre und Herausforderung in solch interessanten Zeiten wie diesen das Ruder zu übernehmen“, so Bäte. Zu einem Interview mit Oliver Bäte geht es hier