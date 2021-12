Neuer Vorstand bei DA direkt

Wie die DA Deutsche Allgemeine Versicherung (DA direkt) heute bekannt gab, ist Helmut Hoffmans zum 1. September 2013 in den Vorstand der Gesellschaft berufen worden. Er übernimmt dort die Leitung der Unternehmenssteuerung.In dieser neugeschaffenen Position verantwortet Hoffmans die Bereiche Risikomanagement, Compliance, Audit und Recht.Seine bisherigen Posten als Generalbevollmächtigter von Zurich Beteiligung in Deutschland und Mitglied des Managementteams der deutschen Niederlassung, behält Hoffmans bei. Außerdem bleibt er auch weiterhin Leiter Recht / Compliance der Zurich Gruppe in Deutschland.Vor seinem Wechsel zu Zurich arbeitete Hoffmans seit 1987 für den Deutschen Herold. Zudem ist er Mitglied im Rechtsausschuss der Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und –gestaltung (GVG) und Leiter der Kommission Kartell- und Wettbewerbsrecht.