Seit dem 1. März ist der Vorstand von Shareholder Value Management wieder zu dritt: An die Seite von Vorstandschef Frank Fischer, gleichzeitig Investmentchef der Gesellschaft, und Vertriebsvorstand Philipp Prömm tritt Jens Große-Allermann in das Führungsgremium ein. Große-Allermann wird darüber hinaus auch Co-Investmentchef bei SVM.

Der 57-Jährige wechselt aus dem Vorstand der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, zudem war er für das Beratungsunternehmen Fiducia Treuhand tätig.

Große-Allermann langjährig in der Value-Community aktiv

Bei SVM ist Große-Allermann kein Neuling: Er ist dort nach Unternehmensangaben bereits seit März 2023 als Berater tätig. Auch sei er bereits seit vielen Jahren in der Value-Investing-Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum aktiv. Regelmäßig habe er die Hauptversammlungen der Beteiligungsgesellschaft von Star-Investor Warren Buffett, Berkshire Hathaway, besucht. Die jährliche Veranstaltung gilt als eine Art Mekka für Value-Investoren weltweit. Auch SVM-Chef Frank Fischer und SVM-Stratege Heiko Böhmer sind bereits häufiger auf die Veranstaltung nach Omaha gereist. Insofern scheint sich Neuvorstand Große-Allermann gut in die Ausrichtung des Hauses einzufügen.

„Mit Jens Große-Allermann verbindet mich eine langjährige Freundschaft sowie die Leidenschaft für

das Value-Investing“, sagt Frank Fischer anlässlich der Bekanntgabe. Auch über die Unterstützung bei seinen CIO-Aufgaben freut sich Fischer: „Mit ihm habe ich künftig einen äußerst kompetenten Value-Investor an meiner Seite, um die operative Tätigkeit und die Weiterentwicklung unserer Frankfurter Fondsfamilie weiter voranzutreiben“.

Der frisch angetretene Dritte im SVM-Vorstand sieht seinen bevorstehenden Aufgaben mit Spannung entgegen: „Die hohen Bewertungen und die schwierigen konjunkturellen und

politischen Rahmenbedingungen sind für Modern-Value-Investoren ein spannendes Umfeld, in dem

wir gemeinsam neue Investmentideen entwickeln und umsetzen werden“, lässt sich Große-Allermann zitieren.

Neben Frank Fischer und Philipp Prömm war in der Vergangenheit auch Ulf Becker im SVM-Vorstand tätig gewesen. Becker verließ das Unternehmen im März 2021, seitdem standen Fischer und Prömm zu zweit an der Spitze.

Über Shareholder Value Management

Das Fondshaus Shareholder Value Management hat sich den Anlageansatz des Value Investing auf die Fahnen geschrieben. Das Konzept von Value-Urvater Benjamin Graham interpretieren die Frankfurter allerdings auf eigene Weise. Flaggschiff des Hauses ist der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN: DE000A1JSWP1). Neben mehreren aktiven Fonds betreibt SVM auch einen ETF.