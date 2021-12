Endres berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden Ralph Brand. Der 37-Jährige ist Diplom-Kaufmann und promovierte am Versicherungslehrstuhl der Universität Köln. Er begann seine Karriere im Versicherungsbereich des Beratungshauses McKinsey & Company. Zuletzt war er Geschäftsführer der Axa Liabilities Managers in den USA.