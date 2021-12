Elke Schulze / Karen Schmidt 27.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Neues Fintech-Angebot Digitaler Krankenversicherer vor Start in Deutschland

Anfang 2017 soll in Deutschland der erste rein digitale Krankenversicherer an den Markt gehen. Übers Internet will ein Münchener Unternehmen private Voll- und Zusatztarife anbieten – die Kommunikation mit den Kunden erfolgt per App.