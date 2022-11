Canada Life Neues Herz, trotzdem Geld – die Dread-Disease-Police

Der 3. Dezember 1967 war ein Meilenstein: Der südafrikanische Herzchirurg Christiaan Barnard transplantierte zum ersten Mal einem schwer herzkranken Patienten ein Spenderherz. Damals eine absolute Sensation.

Mit im OP-Team war auch der Bruder Barnards, Marius Barnard. Nach den ersten erfolgreichen Transplantationen wurde dieser auf ein neues Problem aufmerksam: Er erlebte mit, wie die Patienten nach der OP häufig in Geldnot gerieten. Denn für ihren Lebensunterhalt konnten sie meist nicht mehr sorgen. Sie standen gleichzeitig aber vor hohen Kosten für die Behandlungen. Das brachte Barnard auf die Idee einer finanziellen Unterstützung. Dafür holte er die Versicherungsbranche ins Boot.

1983 brachte dann der südafrikanische Versicherer Crusader Life die erste Dread-Disease-Police auf den Markt. Sie sicherte die Kunden gegen die finanziellen Folgen von Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und Bypass an den Herzkranzgefäßen ab. Im Versicherungsfall erhielt der Kunde eine vorher vereinbarte Summe.

Mit der Zeit etablierte sich dieses Modell nicht nur in Südafrika, sondern auch in Großbritannien, Australien, den USA, Kanada und Asien. In Deutschland können Kunden seit Ende der 1990er-Jahre Dread-Disease-­Policen abschließen. Canada Life ist hier schon lange Marktführer. Bislang hat Canada Life in Deutschland über 315 Millionen Euro an betroffene Kunden ausbezahlt.

In Notfall finanziell abgesichert

Wie wichtig diese Absicherung sein kann, zeigen die Zahlen eindrücklich: In Deutschland erkranken jährlich über eine Million Menschen an Volkskrankheiten wie Krebs, Schlaganfall und Herzinfarkt. Eine solche Erkrankung kann die gesamte Existenz gefährden. Einfach ganz normal weiterarbeiten ist oft nicht möglich. So gehört eine Erkrankung auch zu den häufigsten Ursachen für Überschuldung.

Die Schwere Krankheiten Vorsorge von Canada Life kann hier ein finanzieller Rettungsschirm sein. Sie sichert 55 Krankheiten ab, davon sind 10 Auslöser direkte Erkrankungen des Herzes.

Canada Life sichert 55 Krankheiten ab – allein 10 rund ums Herz! [1]

Transplantation von Hauptorganen – zum Beispiel Herz

Aortenaneurysma

Aortenplastik

Bypassoperation der Herzkranzgefäße

Erkrankung des Herzmuskels (Kardiomyopathie)

Herzinfarkt

Herzklappenoperation

Herzstillstand mit Einsetzen eines Defibrillators

Konstriktive Perikarditis (Panzerherz), die eine Operation erfordert

Operation am offenen Herzen

[1] Maßgeblich sind die entsprechenden Definitionen in den Versicherungsbedingungen

Zusätzlich können sich Kunden auch gegen 25 weitere Krankheiten absichern. Bei der Diagnose einer der definierten Krankheiten zahlt Canada Life die Versicherungssumme im Leistungsfall auf einen Schlag aus – in der Regel schnell und unkompliziert.

Die Summe erhalten Kunden einkommensteuerfrei und können sie völlig frei nutzen. Zum Beispiel um beruflich kürzerzutreten oder einfach den bisherigen Lebensstandard zu halten. Mit dem Geld kann man auch erforderliche Umbauten am Haus finanzieren oder spezielle Behandlungen. Egal, ob Kunden sich einfach ein finanzielles Polster schaffen oder einen Herzenswunsch erfüllen möchten: Mit der Soforthilfe aus der Schweren Krankheiten Vorsorge können Kunden finanzielle Sorgen beiseiteschieben und sich völlig auf ihre Genesung konzentrieren!

Krankheit kostet