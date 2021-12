Neues Index-Zertifikat von Goldman Sachs setzt auf Aufschwung

Liegt der Schlusskurs jedoch auf oder unter dem Absicherungsniveau, wird der Anleger so gestellt, als ob er direkt in den Dow Jones Euro Stoxx 50 investiert hätte. In diesem Fall steht also ein herber Verlust zu Buche.Angenommen der Europaindex entwickelt sich zunächst prächtig und legt um 40 Prozent zu, knickt gegen Ende der Laufzeit jedoch ein und schließt bei Fälligkeit 10 Prozent über seinem Startkurs. In diesem Fall würden die Goldmänner dem Zertifikatebesitzer 140 Euro zurückzahlen.Notiert der Index bei Fälligkeit beispielsweise 25 Prozent unter dem Anfangskurs, greift die Teilabsicherung. Da der Index über dem Absicherungsniveau von 50 Prozent des Anfangskurses notiert, erhält der Anleger eine Rückzahlung von 100 Euro. Er hat damit weder einen Gewinn noch einen Verlust – abgesehen vom Ausgabeaufschlag und eventuellen Transaktionskosten – gemacht.Verliert der Index jedoch massiv an Wert und notiert bei Fälligkeit beispielsweise 60 Prozent unter seinem Anfangskurs, wirkt die Teilabsicherung nicht. Der Investor erhält dann 40 Euro und erleidet einen Verlust.Das Zertifikat kann noch bis zum 12. März 2010 gezeichnet werden. Der Ausgabepreis beträgt 101 Euro und enthält ein Agio von einem Prozent.