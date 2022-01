Coya wird Teil Luko-Gruppe Neues Insurtech will Europas Sachversicherer herausfordern

Das Insurtech Luko mit Hauptsitz in Paris fusioniert mit dem digitalen Vollversicherer Coya aus Berlin. Im Rahmen der Transaktion werden das gesamte Team inklusive Management sowie die Investoren von Coya Teil der neuen Luko-Gruppe. Das gemeinsame Unternehmen will stark in den Berliner Standort investieren und mehr als 50 neue Mitarbeiter einstellen. Sie sollen deutsche Kunden im Schaden- und Kundendienst betreuen sowie im Vertrieb arbeiten als Entwickler die Luko-Plattform ausbauen.

Durch den Zusammenschluss soll die Firmengruppe europaweit Kunden Versicherungen und zusätzliche Services anbieten. Das gemeinsame Unternehmen wäre mit rund 200 Mitarbeitern und mehr als 300.000 Versicherten einer der größten digitalen Versicherer Europas. Der seit 2018 mit deutschen Versicherungslizenz aktive Online-Anbieter Coya wird nun in Luko Insurance umbenannt, behält seinen Hauptsitz aber in Berlin. Weitere Luko-Büros gibt es daneben noch in Paris und Madrid.

„Neuer europäischer Marktführer“

„Durch die Zusammenführung von Lukos einzigartigem Ökosystem sowie Coyas Technologie und Versicherungslizenz entsteht ein neuer europäischer Marktführer, der über das Versicherungswesen hinaus agiert. Luko bietet neben der Absicherung viele Services rund um das Zuhause und gemeinsam können wir die Bedürfnisse von Kunden noch besser erfüllen“, sagt Luko-Chef Raphaël Vullierme, der das französische Insurtech vor voer Jahren in Paris gegründet hat.

Die Fusion passe zur strategischen Ausrichtung beider Unternehmen: Luko erweitert als führender digitaler Anbieter von Services und Versicherungen rund um das Zuhause seine Plattform mit einem eigenen Risikoträger. Darüber hinaus treibt Luko seine Expansion durch den Eintritt in den größten Versicherungsmarkt in Europa voran. Schon in wenigen Wochen soll den Coya-Kunden die Dienstleistungspalette der Luko-Plattform offenstehen und Coya werde Luko-Kunden in Frankreich und Spanien absichern.