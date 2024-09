Am heutigen Dienstag startet das neue KfW-Förderprogramm „Jung kauft Alt“, mit dem die Bundesregierung Familien mit geringen und mittleren Einkommen beim Erwerb einer Bestandsimmobilie unterstützen will. Beantragt werden können die zinsgünstigen Kredite von Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind und einem maximalen Haushaltseinkommen von 90.000 Euro. Für jedes weitere Kind steigt die Einkommensgrenze um 10.000 Euro.

Um die Förderung zu betragen, müssen Familien eine Bestandsimmobilie mit niedrigem Energiestandard erwerben und innerhalb von 54 Monaten energetisch sanieren. Die Förderung erfolgt über einen zinsgünstigen Kredit über maximal 150.000 Euro. Für die Zinsverbilligungen stellt die Bundesregierung in diesem Jahr insgesamt 350 Millionen Euro bereit.

„Geld sparen und gleichzeitig Ressourcen schonen, das kann man durch das Sanieren von alten Häusern“, so Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, zum Start des Programms. Mit der neuen Förderung könnten sich auch Familien mit mittleren und kleineren Einkommen ihren Traum vom Einfamilienhaus erfüllen. So spare eine Familie mit zwei Kindern durch einen zinsverbilligten Kredit bis zu 18.000 Euro, rechnet die Ministerin vor. „Familien können so zum Beispiel in die alte Heimat ziehen, dort ein bestehendes Haus sanieren und gleichzeitig andere Sanierungsförderungen in Anspruch nehmen“, heißt es in dem Statement weiter.

Von „Jung kauft alt“ sollen Familien profitieren – und das Klima

„Zum einen profitieren Familien direkt von dieser Förderung, denn wir helfen ihnen mit den aus Bundesmitteln verbilligten, günstigen Krediten beim Erwerb der eigenen vier Wände“, ergänzt Katharina Herrmann, für das inländische Fördergeschäft zuständige Vorständin der KfW. Die verbindliche energetische Sanierung der Altbauten sorge zum anderen für eine Reduktion des Energieverbrauchs im Wohngebäudebestand insgesamt – und nutze damit nicht nur dem eigenen Geldbeutel, sondern auch dem Klima.

Die wichtigsten Details des Förderprogramms „Jung kauft alt“ im Überblick:

Das Programm richtet sich an Privatpersonen, bei denen mindestens ein minderjähriges Kind im Haushalt lebt und deren zu versteuerndes jährliches Haushaltseinkommen bei einem Kind maximal 90.000 Euro beträgt. Für jedes weitere Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um 10.000 Euro.

Die Wohnimmobilie muss zum Zeitpunkt der Antragstellung in die Energieeffizienzklasse F, G oder H eingestuft sein. Die Käufer verpflichten sich, die Immobilie innerhalb von 54 Monaten ab KfW-Förderzusage energetisch mindestens auf das Niveau eines „Effizienzhauses 70 EE" zu sanieren.

ab KfW-Förderzusage energetisch zu sanieren. Für die Sanierung können zusätzlich zinsgünstige Kredite und Zuschüsse beantragt werden, etwa die KfW-Heizungsförderung für den Einbau einer neuen Heizung. Gefördert wird mithilfe zinsgünstiger Darlehen . Bei einer Laufzeit von 25 Jahren und einer Zinsbindung von zehn Jahren erhalten Käufer etwa aktuell einen Zinssatz von 1,34 Prozent. Soll der Zinssatz für 20 Jahre festgeschrieben werden, sind es 2,86 Prozent.

. Bei einer Laufzeit von 25 Jahren und einer Zinsbindung von zehn Jahren erhalten Käufer etwa aktuell einen Zinssatz von 1,34 Prozent. Soll der Zinssatz für 20 Jahre festgeschrieben werden, sind es 2,86 Prozent. Die maximale Höhe des Kreditbetrags hängt von der Anzahl der im Haushalt wohnenden minderjährigen Kinder ab. Bei einem Kind beträgt das Darlehen bis zu 100.000 Euro, bei zwei Kindern bis zu 125.000 Euro und ab drei Kindern bis zu 150.000 Euro. Möglich sind Kreditlaufzeiten zwischen sieben und 35 Jahren, die Zinsen können je nach Laufzeitvariante bis zu 20 Jahre festgeschrieben werden.

Die strengen Anforderungen an die Sanierung sehen Branchenexperten allerdings als größtes Hindernis des neuen Förderprogramms. „Die Grundidee des Förderprogramms ist zwar richtig. Junge Familien, die eine Bestandsimmobilie erwerben wollen, brauchen Unterstützung bei der fast immer anstehenden energetischen Modernisierung“, meint Matthias zu Eicken, Leiter Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik des Eigentümerverbands Haus & Grund Deutschland. Für ein wirksames Förderprogramm sei die Umsetzung aber zu schwach.

Teure Sanierung: „Werden sich junge Familien nicht leisten können“

Denn wer staatliche Förderung in Anspruch nehmen will, müsse eine Bestandsimmobilie auf den energetischen Standard „Effizienzhaus 70 EE“ bringen und damit die gesetzlichen Mindeststandards übertreffen. „Diesen baulichen und damit finanziellen Aufwand werden sich junge Familien kaum leisten können, auch nicht mit der Förderung“, kritisiert zu Eicken.

Zudem sei völlig unklar, wie attraktiv die Zinsvergünstigung der KfW tatsächlich am Markt sei. In dem Neubauprogramm zur Wohneigentumsförderung wurden die Zinsen zuletzt deutlich hoch gesetzt – und auch dem aktuellen Programm drohten bei zu schnellem Mittelabfluss unattraktive Konditionen. „Ein attraktives Förderprogramm zur Wohneigentumsbildung müsste mit einer spürbaren und vor allem garantierten Zinsvergünstigung arbeiten und einen kosteneffizienten und damit realistischen Standard fördern“, so der Wohnungsexperte.

Auch Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), fordert, bei den Zinsen anzusetzen: „Der Zinssatz muss deutlich unter Marktniveau liegen – auf jeden Fall unter 2 Prozent. Sonst bleibt die finanzielle Hürde gerade für die jungen Familien mit geringem Einkommen weiterhin zu hoch.“ Der Verband begrüße das neue Programm, das auch den Mietmarkt entlasten könne. „Gerade im ländlichen Raum gibt es historische Bausubstanz in den Ortskernen, die leer steht und deren Sanierung nun wieder interessant wird“, so Pakleppa.

Allerdings hält auch der Bauverband den in der Sanierungpflicht verankerten EH70 Effizienzstandard für zu anspruchsvoll. „Maßnahmen werden damit zu teuer und stehen nicht mehr im Verhältnis zu ihrem Nutzen“, sagt der Bauexperte: „Im Sinne dieser wirtschaftlichen Abwägung hätten wir uns auch gewünscht, dass neben dem Kauf und der Sanierung auch der Ersatzbau gefördert wird“. Nicht bei jedem Gebäude sei eine Sanierung sinnvoll und machbar.

Kritik kommt auch von den Landesbausparkassen. So sei die Ausweitung der Förderung vom Neubau auf den Bestand zwar zu begrüßen, allerdings dürfte das Programm für viele Familien aus der Zielgruppe nicht infrage kommen: „Immobilien mit den schlechtesten Energieeffizienzklassen F, G und H innerhalb von viereinhalb Jahren auf den Standard EH 70 EE modernisieren zu müssen – das wird entweder am Zeitrahmen oder am Geld scheitern“, sagt LBS-Verbandsdirektor Axel Guthmann.

Käufern sollte mehr Zeit bei der Sanierung gelassen werden. Zudem könnten auch bessere Energieeffizienzklassen in die Förderung aufgenommen werden, damit der Sprung zum angestrebten Niveau kleiner und günstiger werde und mehr Immobilien förderfähig werden. „Für den Klimaschutz ist jede Sanierung besser als keine Sanierung, und auch für die Wohneigentumsbildung wäre mehr gewonnen, wenn möglichst viele ältere Immobilien einen Käufer finden anstatt dem Leerstand anheim zu fallen“, meint Guthmann.

Zu niedrig angesetzt: „Die Einkommensgrenzen müssen weg“

Deutliche Worte findet Dirk Wohltorf, Präsident des Immobilienverbands IVD. Dass die Bestandsförderung umgesetzt werde, sei zwar gut, „doch leider wiederholt man bei ‚Jung kauft Alt‘ den gleichen Fehler wie bei der Neubauförderung ‚Wohneigentum für Familien‘ (WEF): Die Einkommensgrenzen und zinsverbilligten Förderdarlehen sind viel zu niedrig, um die sehr hohen Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllen zu können.“ Das gehe an der Lebensrealität der Zielgruppe, den jungen Familien, komplett vorbei.

Von dem zinsverbilligten „Jung-kauft-Alt“-Darlehen werde ein Großteil für die vorgeschriebene energetische Sanierung gebraucht – für den Hauskauf selbst bleibe von der Förderung dann nicht mehr viel übrig, meint der Verbandspräsident. Wohltorf hält auch die Einkommensgrenzen für zu niedrig angesetzt: „Die Einkommensgrenzen müssen weg. Hauptsache, alte Häuser werden energetisch ertüchtigt und Eigentum gebildet.“

In dem Programm stecke eigentlich sehr viel Potenzial auf vielen verschiedenen Ebenen. So sei der Erwerb eines alten Hauses für junge Familien in der Regel deutlich besser zu stemmen als ein Neubau. Zudem würde mit der Förderung von Bestandshäusern dem sogenannten Donut-Effekt mit verkümmernden Ortskernen und einer wachsenden Ortsrandbebauung inklusive Bodenversiegelung entgegengewirkt.

Auch umweltpolitisch könnte das Programm viel bewirken, weil der Zeitpunkt des Eigentümerwechsels ideal sei, um energetische Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Umso bedauerlicher sei „die erneute klimapolitische Überfrachtung“ der Förderung, meint Wohltorf. „Am Ende wird man alle drei Ziele verfehlen, weil die Förderung nicht abgerufen wird – nicht etwa mangels Bedarf, sondern mangels Realitätstauglichkeit.“

Der IVD-Präsident schlägt vor, die Grunderwerbsteuer so zu reformieren, dass klimafreundliche Investitionen gegen die Steuerschuld gerechnet werden können. „Das würde allen Hauskäufern helfen und die so wichtigen Investitionen in den Altbaubestand sicherstellen“, sagt Wohltorf.