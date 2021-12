Neues Kompaktseminar In nur einer Woche zur 34i-Sachkundeprüfung

Für den Test „Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung IHK/ Geprüfte Fachfrau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK“ können sich Vermittler ab sofort auch innerhalb weniger Tage vorbereiten: Bei einem neuen Kompaktseminar können sie alle notwendigen Präsenzseminare in nur einer einzigen Woche belegen.„Die Lehrgangsbuchungen für unsere § 34i Intensiv-Lehrgänge ist in den letzten Wochen massiv angestiegen“, berichtet Going Public-Vorstand Wolfgang Kuckertz. „Oft wurde aber dabei eine Kompakt-Variante nachgefragt. Diesen Wunsch erfüllen wir mit unserem ‚34i Urlaubsführerschein‘ ab November sehr gern.“Going Public veranstaltet das neue Kursangebot bundesweit an vier Standorten: In den Großräumen Dortmund und Hamburg starten die Seminare jeweils am 14. November, um die maximal 25 Teilnehmer auf eine Prüfung am 24. November vorzubereiten. In Berlin und München beginnt es jeweils am 17. Januar 2017, der dortige Prüfungstermin ist der 9. Februar 2017.